Рогозин заявил об усилении вооруженной охраны на «Байконуре»

Москва, 5 января. Вооруженную охрану ключевых объектов на космодроме «Байконур» усилили на фоне протестов в Казахстане. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, ситуация на «Байконуре» спокойная, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Казахстане на фоне беспорядков. Рогозин отметил, что филиалы госкорпорации, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена», — подчеркнул глава Роскосмоса в своем Twitter-аккаунте.

На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена. pic.twitter.com/0LWvVbtzdz — РОГОЗИН (@Rogozin) January 5, 2022

Протесты в Казахстане начались на фоне недовольства гражданами страны резким скачком цен на сжиженный газ. В связи с этим МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать общественные места в республике.