Депутаты Госдумы призвали срочно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

Москва, 5 января. Москве необходимо срочно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидерам стран ОДКБ за помощью, заявили в Госдуме.

России не нужно вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум. Москве необходимо понять, как лучше помочь стабилизировать ситуацию в республике. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин РИА Новости.

Ранее глава Республики Казахстан выступил с третьим обращением за сутки на фоне акций протестов в стране. По его словам, столица Казахстана Алма-Аты и другие города подверглись нападению, разрушению и вандализму. Также Токаев сообщил, что в данный момент идет столкновение демонстрантов с воздушно-десантным подразделением министерства обороны страны. Он отметил, что обратился к лидерам государств ОДКБ за помощью Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.