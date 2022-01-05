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Депутаты Госдумы призвали срочно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ
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Депутаты Госдумы призвали срочно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

  /   Обновлено: 05 января 2022 23:03
Политика
Депутаты Госдумы призвали срочно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ
flickr.com  /  Geneva School of Diplomacy

Москва, 5 января. Москве необходимо срочно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидерам стран ОДКБ за помощью, заявили в Госдуме.

России не нужно вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум. Москве необходимо понять, как лучше помочь стабилизировать ситуацию в республике. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин РИА Новости.

Ранее глава Республики Казахстан выступил с третьим обращением за сутки на фоне акций протестов в стране. По его словам, столица Казахстана Алма-Аты и другие города подверглись нападению, разрушению и вандализму. Также Токаев сообщил, что в данный момент идет столкновение демонстрантов с воздушно-десантным подразделением министерства обороны страны. Он отметил, что обратился к лидерам государств ОДКБ за помощью Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.

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