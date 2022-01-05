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Хоккеисты «Металлурга» не могут покинуть Казахстан на фоне беспорядков

  /   Обновлено: 05 января 2022 22:51
Спорт
Хоккеисты «Металлурга» не могут покинуть Казахстан на фоне беспорядков
www.metallurg.ru  /  ХК «Металлург» (Магнитогорск) — официальный сайт

Нур-Султан, 5 января. Спортсмены российского хоккейного клуба «Металлург» не могут вылететь из аэропорта Нур-Султана из-за беспорядков в Казахстане.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение провести матч между казахстанским «Барысом» и уральской «магниткой» без зрителей на фоне чрезвычайного положения, введенного в столице страны. После игры в КХЛ рассказали, что российская команда прибыла в аэропорт и проходит предполетные процедуры. Команда «Металлург» в течение часа находилась в самолете, не получая разрешения на вылет.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге самолет со спортсменами все-таки покинул аэропорт Нур-Султана.

Ранее в Росавиации заявили, что изменений в расписании полетов из России в Казахстан не предвидится.

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Казахстан хоккей кхл металлург беспорядки в казахстане
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