Хоккеисты «Металлурга» не могут покинуть Казахстан на фоне беспорядков

Нур-Султан, 5 января. Спортсмены российского хоккейного клуба «Металлург» не могут вылететь из аэропорта Нур-Султана из-за беспорядков в Казахстане.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение провести матч между казахстанским «Барысом» и уральской «магниткой» без зрителей на фоне чрезвычайного положения, введенного в столице страны. После игры в КХЛ рассказали, что российская команда прибыла в аэропорт и проходит предполетные процедуры. Команда «Металлург» в течение часа находилась в самолете, не получая разрешения на вылет.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге самолет со спортсменами все-таки покинул аэропорт Нур-Султана.

Ранее в Росавиации заявили, что изменений в расписании полетов из России в Казахстан не предвидится.