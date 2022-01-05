Комендатура Алма-Аты призвала горожан сохранять спокойствие

Нур-Султан, 5 января. Комендатура Алма-Аты призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие силовикам.

В столице Нур-Султана начались беспорядки в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Мародеры и вандалы громят магазины, офисы и банкоматы.

В ходе протестов есть жертвы среди сотрудников силовых органов. Поэтому отныне власти будут максимально жёстко действовать по отношению к нарушителям, отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев. На фоне протестов он ввел режим ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января.

Недавно захватившие аэропорт города Алма-Ата демонстранты покинули здание. В аэропорту Алма-Аты больше нет протестующих. Об этом сообщает издание Kaztag со ссылкой на источник.