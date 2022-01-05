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Антитеррористическая операция стартовала в Алма-Ате

  /   Обновлено: 05 января 2022 23:14
Происшествия
Антитеррористическая операция стартовала в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Алма-Ата, 5 января. Антитеррористическая операция началась в Алма-Ате. Соответствующей информацией поделилась городская комендатура.

Протестующим ранее удалось проникнуть на территорию аэропорта в Алма-Ате. Однако спустя некоторое время участники массовых беспорядков покинули воздушную гавань.

Акции протеста стартовали на территории Казахстана три дня назад. Жители выступают против резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Власти ушли в отставку. На территории страны протестующие берут под контроль здания городских администраций, поджигают автомобили и дома.

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Казахстан протесты беспорядки
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