Toyota свергла General Motors с места главного автопроизводителя в США

Вашингтон, 5 января. Концерн General Motors уступил первое место на автомобильном рынке США японскому автопроизводителю Toyota.

Согласно данным, предоставленным новостным агентством Al Jazeera, за 2021 год японскому автогиганту удалось продать в США 2,3 миллиона новых автомобилей, в то время, как GM смог реализовать 2,2 миллиона машин. Таким образом крупнейший американский автопроизводитель впервые с 1931 года потерял первенство на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

По данным аналитической компании Cox Automotive, за 2021 год в США было продано 14,9 миллиона автомобилей, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Необходимо отметить, что и 2020, и 2021 годы были тяжелыми для большинства мировых автопроизводителей, которые были вынуждены сократить объемы производства из-за пандемии COVID-19, дефицита комплектующих — прежде всего полупроводниковых элементов, используемых в автомобильной электронике. Также на продажи повлиял рост популярности электромобилей.

Gm CEO we will be #1 in EV sales in the USA ???????? it’s like saying I want to be richer than @elonmusk but I don’t like to work, I’ll save this and I’ll check with Gm co 1 year from today pic.twitter.com/VZvx6KTKFJ