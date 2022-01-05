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Toyota свергла General Motors с места главного автопроизводителя в США

Весь мир
Toyota свергла General Motors с места главного автопроизводителя в США
Global Look Press  /  Joel Lerner / Xinhua

Вашингтон, 5 января. Концерн General Motors уступил первое место на автомобильном рынке США японскому автопроизводителю Toyota.

Согласно данным, предоставленным новостным агентством Al Jazeera, за 2021 год японскому автогиганту удалось продать в США 2,3 миллиона новых автомобилей, в то время, как GM смог реализовать 2,2 миллиона машин. Таким образом крупнейший американский автопроизводитель впервые с 1931 года потерял первенство на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

По данным аналитической компании Cox Automotive, за 2021 год в США было продано 14,9 миллиона автомобилей, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Необходимо отметить, что и 2020, и 2021 годы были тяжелыми для большинства мировых автопроизводителей, которые были вынуждены сократить объемы производства из-за пандемии COVID-19, дефицита комплектующих — прежде всего полупроводниковых элементов, используемых в автомобильной электронике. Также на продажи повлиял рост популярности электромобилей.

На этом фоне продажи GM за год снизились на 13%, что вынудило руководство компании перенаправить ресурсы на производство наиболее дорогих моделей, продажи которых приносят максимальную прибыль: Chevy Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade. Из-за этого производство наиболее популярных автомобилей Chevy Silverado и GMC Sierra сократилось, что в итоге привело к потере лидирующей позиции на рынке.

В то же время высокие показатели Toyota в 2021 году были обусловлены хорошими продажами седанов Corolla и Camry. Самым продаваемым автомобилем автопроизводителя оставался RAV4, продажи которого, тем не менее, упали на 5% за год. Продажи Corolla и Camry выросли на 5% и 6,6% соответственно.

Кроме Toyota о росте продаж на рынке США отчитались в японской Honda Motor и южнокорейской Hyundai, который сумел увеличить свои продажи на 19%.

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сша gm автомобильный рынок
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