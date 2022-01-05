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Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране

  /   Обновлено: 05 января 2022 22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Нур-Султан, 5 января. Руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов.

Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции. Все массовые мероприятия будут под запретом. Кроме того, последует ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также на въезд и выезд из всех регионов страны.

Сообщается, что будут проверяться документы, проводиться досмотр вещей и транспортных средств. Оружие и боеприпасы будут под запретом продажи, а также изъяты у граждан, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обращение к членам Организации Договора о коллективной безопасности на фоне массовых протестов в стране является уместным и своевременным.

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