Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева

Нур-Султан, 5 января. Председателем Комитета национальной безопасности Казахстана назначен Ермек Сагимбаев.

Во главе КНБ Сагимбаев сменил Карима Масимова. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев

Протесты начались в Республике Казахстан три дня назад. Жители недовольны резким ростом стоимости сжиженного газа. Правительство уже ушло в отставку. По всей стране демонстранты захватывают городские администрации, поджигают транспортные средства и здания, происходят массовые столкновения с полицией.