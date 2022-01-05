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Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине

Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Илья Кива

Киев, 5 января. Украинский депутат Илья Кива предложил возродить спецподразделение милиции «Беркут» и поставить ему памятники.

Кива назвал «Беркут» «героями нашего времени», а также добавил, что на их примере необходимо воспитывать подрастающее поколение. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Глядя на все, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернём доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок», — отметил депутат.

Ранее Кива заявил, что украинцы поголовно проявили живой интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина. Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о стремительно растущей популярности Путина на Украине.

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кива беркут милиция
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