Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине

Киев, 5 января. Украинский депутат Илья Кива предложил возродить спецподразделение милиции «Беркут» и поставить ему памятники.

Кива назвал «Беркут» «героями нашего времени», а также добавил, что на их примере необходимо воспитывать подрастающее поколение. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Глядя на все, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернём доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок», — отметил депутат.

Ранее Кива заявил, что украинцы поголовно проявили живой интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина. Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о стремительно растущей популярности Путина на Украине.