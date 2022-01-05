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Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день

Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 5 января. Правительство Центральноафриканской Республики выпустило постановление об увеличении размера гарантированной минимальной заработной платы. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Таким образом, межпрофессиональная гарантированная минимальная заработная плата повысилась на 35% и составила 29 000 франков КФА. Сотрудники сельского хозяйства теперь будут получать не 350, а 1000 франков в день.

В последний раз изменение показателя МРОТ произошло более 30 лет назад. Теперь все сотрудники сельских хозяйств получат за работу не менее тысячи франков КФА в день.

Развитие агропромышленной сферы стало одним из приоритетных направлений властей ЦАР. Фермеры обеспечивают большую часть страны пропитанием. Однако министр животноводства Хасан Буба отметил, что цену на мясо по возможности необходимо снижать, чтобы избежать возникновения экономических проблем.

Политик посетил три префектуры и выяснил, в каких условиях трудятся сотрудники аграрного сектора. Также Буба рассказал владельцам сельскохозяйственных объектов о важности обработки продукта и вакцинации крупного рогатого скота.

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