МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков

Нур-Султан, 5 января. Мародеры крушат офисы, терминалы и магазины во время беспорядков в Алма-Ате, что является происками провокаторов, сообщило МВД Казахстана.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокации, информируют СМИ республики. Известно, что беспорядки уже повлекли человеческие жертвы — погибли восемь силовиков, более 300 получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел режим ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января. Теперь в городе действуют ограничения на массовые мероприятия, правоохранители имеют право проводить досмотр граждан и их транспортных средств.

Участники акций протеста против повышения цен на топливо в какой-то момент открыли огонь по военным. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.