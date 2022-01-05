Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:38
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков

Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Нур-Султан, 5 января. Мародеры крушат офисы, терминалы и магазины во время беспорядков в Алма-Ате, что является происками провокаторов, сообщило МВД Казахстана.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокации, информируют СМИ республики. Известно, что беспорядки уже повлекли человеческие жертвы — погибли восемь силовиков, более 300 получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел режим ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января. Теперь в городе действуют ограничения на массовые мероприятия, правоохранители имеют право проводить досмотр граждан и их транспортных средств.

Участники акций протеста против повышения цен на топливо в какой-то момент открыли огонь по военным. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
протесты беспорядки мародеры
Комментировать