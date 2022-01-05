Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР

Банги, 5 января. Координатор центральноафриканского гражданского движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи прокомментировал новогоднее заявление экс-президента ЦАР, беглого преступника Франсуа Бозизе. Об этом сообщили аналитики информационного портала OverBlog.

По мнению активиста, бывший президент республики должен сидеть в тюрьме, а не обращаться к жителям страны. Косимачи напомнил о необходимости немедленного ареста бандита, совершившего сотни преступлений против мирного населения.

«Дорогие соотечественники, Talitha Koum не может оставить без внимания обращение с завуалированными угрозами от кровожадного Франсуа Бозизе. Его речь в адрес президента Фостен-Арканжа Туадера соткана изо лжи и обиды. Гордыня, жажда власти, жестокость — именно они погрузили ЦАР в хаос. Экс-лидер республики обманул своих сообщников, сделав их преступниками. Он подставил их и теперь они вне закона. Место Бозизе в четырех стенах тюрьмы Нгарагба. Рецидивиста необходимо вычислить и заковать в наручники», — указано в коммюнике общественной платформы.

Косимачи призвал власти Чада прекратить пособничество боевикам. Он потребовал выдать беглых главарей группировок правительству ЦАР, чтобы виновные в смертях центральноафриканцев радикалы ответили перед судом.

Ранее полевые командиры группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) объявили о роспуске вооруженного формирования. В официальном документе они сообщили, что прекращают какую-либо поддержку главаря незаконного объединения Али Дарассы, «ставшего преступником и террористом, который потерял понимание реальности».