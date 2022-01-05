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ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем

Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
pixabay.com  / 

Банги, 5 января. Правительство Центральноафриканской Республики рассчитывает укрепить отношения с Китаем. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Ndjoni Sango.

«Президент Китая Си Цзиньпин во время видеовыступления на восьмой конференции министров Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021) заявил, что его государство и страны континента давно связывает искренняя дружба, интерес к совместному развитию и открытость отношений. По мнению политика, у Банги и Пекина много общего. Это позволило лидерам первого поколения укрепить партнерство с представителями стран Африки», — говорится в материале издания.

Журналисты отметили, что Китай всегда выступал против проявлений колониализма и уже 65 лет демонстрирует себя надежным союзником. Также они напомнили о многочисленных гуманитарных поставках Пекина, которые помогли ЦАР в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее глава Министерства иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что КНР готова обменяться с центральноафриканским правительством опытом в борьбе с малярией и другими тропическими заболеваниями.

 

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