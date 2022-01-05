Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:37
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов

Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 5 января. Глава Республики Казахстан выступил с третьим обращением за сутки на фоне акций протестов в стране.

По его словам, столица Казахстана Алма-Аты и другие города подверглись нападению, разрушению и вандализму. Также Токаев сообщил, что в данный момент идет столкновение демонстрантов с воздушно-десантным подразделением министерства обороны страны.

Кроме того, президент заявил, что в беспорядках участвуют подготовленные за границей террористические банды, нападение которых необходимо рассматривать как акт агрессии.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства, и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что обратился к лидерам государств ОДКБ за помощью Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.

Ранее стало известно об отключении интернета и сотовой связи на всей территории Республики Казахстан.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
Казахстан беспорядки токаев
Комментировать