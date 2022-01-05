Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов

Нур-Султан, 5 января. Глава Республики Казахстан выступил с третьим обращением за сутки на фоне акций протестов в стране.

По его словам, столица Казахстана Алма-Аты и другие города подверглись нападению, разрушению и вандализму. Также Токаев сообщил, что в данный момент идет столкновение демонстрантов с воздушно-десантным подразделением министерства обороны страны.

Кроме того, президент заявил, что в беспорядках участвуют подготовленные за границей террористические банды, нападение которых необходимо рассматривать как акт агрессии.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства, и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что обратился к лидерам государств ОДКБ за помощью Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.

Ранее стало известно об отключении интернета и сотовой связи на всей территории Республики Казахстан.