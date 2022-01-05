МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане

Москва, 5 января. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения людных мест в Республике Казахстан на фоне беспорядков. Информацию об этом ведомство опубликовало в среду.

Беспорядки в Казахстане набирают обороты. Митингующие начали поджигать здания и транспортные средства, также они захватывают городские администрации по всей стране. На этом фоне российское внешнеполитическое ведомство призывает граждан РФ, находящихся в Казахстане, быть осторожнее.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что интернет и сотовую связь на фоне массовых беспорядков отключили на всей территории Казахстана.