Протестующие покинули аэропорт Алма-Аты

Алма-Ата, 5 января. Захватившие аэропорт города Алма-Ата демонстранты покинули здание.

В аэропорту Алма-Аты больше нет протестующих. Об этом сообщает издание Kaztag со ссылкой на источник.

Ранее видео из захваченного протестующими аэропорта в Алма-Ате появилось в Сети. Протесты начались в Республике Казахстан три дня назад. Жители недовольны резким ростом стоимости сжиженного газа. Правительство уже ушло в отставку. По всей стране демонстранты захватывают городские администрации, поджигают транспортные средства и здания, происходят массовые столкновения с полицией.