Токаев: подразделения ВДВ ведут бой с террористическими бандами под Алма-Атой

Алма-Ата, 5 января. Под Алма-Атой в настоящее время идет упорный бой воздушно-десантных подразделений Минобороны Казахстана с террористическими бандами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В воскресенье, 2 января, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающем регионе на западе Казахстана) вышли на массовые акции против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, но протесты распространились и на другие города.

«Террористические банды» берут под контроль крупные инфраструктурные объекты в Казахстане, заявил ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства уточнил, что «террористами» захвачен аэропорт Алма-Аты и пять самолетов в воздушной гавани.