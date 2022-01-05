Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:37
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Токаев: подразделения ВДВ ведут бой с террористическими бандами под Алма-Атой

  /   Обновлено: 05 января 2022 22:02
Происшествия
Токаев: подразделения ВДВ ведут бой с террористическими бандами под Алма-Атой
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 5 января. Под Алма-Атой в настоящее время идет упорный бой воздушно-десантных подразделений Минобороны Казахстана с террористическими бандами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В воскресенье, 2 января, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающем регионе на западе Казахстана) вышли на массовые акции против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, но протесты распространились и на другие города.

«Террористические банды» берут под контроль крупные инфраструктурные объекты в Казахстане, заявил ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства уточнил, что «террористами» захвачен аэропорт Алма-Аты и пять самолетов в воздушной гавани.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Токаев: подразделения ВДВ ведут бой с террористическими бандами под Алма-Атой
Казахстан протесты беспорядки токаев
Комментировать