Банги, 5 января. Жители города Буар, находящегося в префектуре Нана-Мамбере, поблагодарили национальную армию Центральноафриканской Республики и союзные силы за возможность спокойно отпраздновать Новый год. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«В 2020 году боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не позволили населению ЦАР устроить праздничные мероприятия. Однако в этом году все прошло без происшествий благодаря бойцам FACA и российским специалистам, которые помогли им спланировать патрулирование района. Теперь центральноафриканцы могут без опасений заниматься повседневными делами и поздравлять близких», — написано в материале.

Отечественные инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», совместно с командованием правительственных войск разработали охранные мероприятия для обеспечения безопасного празднования Нового года. Ведущие Radio Lengo Songo отметили, что консультативная поддержка россиян позволила национальной армии ликвидировать основные силы CPC и вернуть в страну мир.

Ранее лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что республика постепенно выходит из кризиса. Отдельно он отметил успехи бойцов FACA, которые после тренировок с отечественными инструкторами стали одним из самых сильных вооруженных контингентов в регионе.