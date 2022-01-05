Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:37
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Radio Lengo Songo: россияне обеспечили безопасность населения ЦАР

Весь мир
Radio Lengo Songo: россияне обеспечили безопасность населения ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 января. Жители города Буар, находящегося в префектуре Нана-Мамбере, поблагодарили национальную армию Центральноафриканской Республики и союзные силы за возможность спокойно отпраздновать Новый год. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«В 2020 году боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не позволили населению ЦАР устроить праздничные мероприятия. Однако в этом году все прошло без происшествий благодаря бойцам FACA и российским специалистам, которые помогли им спланировать патрулирование района. Теперь центральноафриканцы могут без опасений заниматься повседневными делами и поздравлять близких», — написано в материале.

Отечественные инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», совместно с командованием правительственных войск разработали охранные мероприятия для обеспечения безопасного празднования Нового года. Ведущие Radio Lengo Songo отметили, что консультативная поддержка россиян позволила национальной армии ликвидировать основные силы CPC и вернуть в страну мир.

Ранее лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что республика постепенно выходит из кризиса. Отдельно он отметил успехи бойцов FACA, которые после тренировок с отечественными инструкторами стали одним из самых сильных вооруженных контингентов в регионе.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Radio Lengo Songo: россияне обеспечили безопасность населения ЦАР
россия африка цар
Комментировать