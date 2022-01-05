Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест

Ни для кого не секрет, что большая часть деятельности человека наносит непоправимый вред окружающей среде. Разрушение озонового слоя, парниковый эффект и глобальное потепление стали побочными действиями развития технологий.

От изменений природы страдают и ее коренные обитатели — животные. Некоторые из них мигрируют в поисках более подходящих земель, другие — адаптируются, чтобы выжить.

Бегемоты остались в историческом ареале. Однако их поведение претерпело значительные изменения. Столкнувшись с агрессивными внешними факторами, гиппопотамы скорректировали повадки и стали для человека одним из самых грозных представителей фауны.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как живут бегемоты в Африке и на самом ли деле они представляют опасность для местных жителей.

Больше масса — меньше стресса

Бегемоты являются парнокопытными млекопитающими животными, ведущими преимущественно водный образ жизни. На сушу гиппопотамы выбираются ночью, исключительно чтобы добыть пропитание.

В античные времена они обитали по всей Африке. Однако в связи с климатическими изменениями на текущий момент все представители вида сосредоточены на территориях к югу от Сахары.

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Питаются бегемоты по большей части растительностью: околоводной и наземной травой. При этом водоросли в рацион животного не входят. Единственное, что может подтолкнуть гиппопотама к употреблению мясной пищи — нехватка в организме определенных минералов.

Среди сухопутных животных в размерах с бегемотами, помимо габаритных лидеров, слонов — могут тягаться только носороги. Вес взрослого гиппопотама зачастую превышает 3,5–4 тонны, что делает его одним из крупнейших млекопитающих на планете. Впрочем, даже четыре тонны авторитета рождаются маленькими и милыми бегемотиками, которые совсем не похожи на «грозу Африки».

moscowzoo.ru / Пресс-служба Московского зоопарка Подробнее: http://vm.ru/news/407748.html

Любовь и смерть

Брачный период — один из самых интересных временных промежутков в жизни зверя. И наиболее опасный для всех остальных. Стараясь привлечь внимание самки, гиппопотаму приходится выходить на дуэль с многочисленными оппонентами, которые не меньше его хотят оставить след в этом мире в виде потомства.

Лучшим знаком внимания к предмету обожания бегемоты считают зрелищную драку. Зачастую — с летальным исходом для менее везучего участника. В результате победителю достается «дама сердца» и власть над внушительной территорией, а проигравший в лучшем случае сможет посмотреть за триумфом соперника, в худшем — отправиться в вечное изгнание с подобными ему аутсайдерами.

Рождается бегемот всегда один, весом около 25–50 килограмм. Через пять минут встает на ноги, через пару дней — учится «герметизировать» голову и пить молоко матери, находясь под водой. Через несколько лет окрепшее животное займет место родителей и уже самостоятельно будет искать любовь.

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До брачного периода зрелому бегемоту мало, что могло угрожать — разве что представитель его же вида. Крокодилы и прочие хищники совершают нападения только на детенышей. Однако с годами появилась новая опасность: человек.

Битва за территорию

Копья и пращи сменились на автоматы и ружья, которые без особых проблем пробивают 4–6 сантиметровую шкуру водного короля саванны и делают его легкой жертвой для браконьеров и охотников. Как и в случае с изменением климата, бегемоты не сдались и внесли некоторые коррективы в свое поведение.

Путешественник, зоолог-энтомолог Владимир Ефременко в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал, чем обусловлены повадки бегемотов:

«Гиппопотамы — достаточно суровые территориальные животные. Они очень ревностно относятся к своей земле, и не остановятся в процессе ее защиты. Тут варианта два: либо умер, либо сбежал. Второе — редкость. Однако это многими факторами обусловлено. Это нас 7 миллиардов. Их сейчас 125 тысяч где-то. Внешние факторы вызывают их свирепость. Но даже если они убивают, то не из злобы, а из выработанных инстинктов».

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На текущий момент в мире осталось всего два вида бегемотов. Карликовый и обыкновенный. Первые силами эволюции стали достаточно уязвимыми животными. Их размер примерно в 10 раз уступает габаритам «братьев». В дикой природе их осталось около 2500, и с каждым днем становится все меньше.

Обыкновенные бегемоты не стали мириться с растущей внешней агрессией и сами «отрастили клыки». По большей части поведение гиппопотамов обусловлено десятилетиями неразумных действий людей. Африканские племена всегда считали их деликатесом, в связи с чем методично истребляли.

Мясо, кости, жир и внушительные клыки: охотники и браконьеры годами терроризировали бегемотов в естественной среде. Даже детеныши стали популярным товаром для богачей, заинтересованных в приобретении экзотического домашнего питомца.

Global Look Press / © ThomasZimmermann.photo / www.imago-images.de

Также под удар попали рыболовы. В погоне за добычей африканцы готовы рискнуть здоровьем и покуситься на территорию бегемота, который не рад непрошенным гостям. И уж тем более посетителям, претендующим на его личное пространство, а главное — корм.

«Бегемоты территориальны, напоминаю. Они не допускают никакого присутствия. Редкие исключения — слоны, крокодилы. Но присутствие человека у них вызывает сильное недовольство и агрессию. Это повсеместное явление. Они эволюционно научены, что нахождение поблизости человека не сулит ничего хорошего. Люди сами привели к тому, что сейчас происходит. Рыбы в Африке не так уж и много. А где рыба — там рыбаки и, соответственно, бегемоты. Гиппопотамы чувствуют конкуренцию, поэтому нападают, все просто. Это же не личная неприязнь», — объяснил Ефременко.

В связи с внешними факторами у животного выработались соответствующие инстинкты, направленные на противодействие соседству с человеком. В итоге гиппопотамы заработали славу «машин для убийств», но мало кто задумывается, что все их повадки мотивированы исключительно защитой себя и потомства.

Соблюдайте социальную дистанцию

Сложившуюся ситуацию не исправить одним днем, это ясно всем. Однако ряд правил позволил бы обезопасить как жизнь людей, так и бегемотов. Собеседник ФАН отметил, что лучшим решением для африканцев будет оставить попытки «выйти на контакт» с гиппопотамами, и прекратить вторгаться на их землю.

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Как-никак у бегемотов это даже между собой не принято. Социальная дистанция и отсутствие «тактильности» всегда была важна для «грозы Африки». И многим людям на время следует взять с них пример, учитывая эпидемиологические условия.

«Единственное, что поможет минимизировать потери — это решение оставить бегемотов в покое. Не надо их трогать, не надо к ним подходить. Вторгаться в их владения и уж тем более "тягаться" с ними — смертельно опасно. Представьте, что в вашу квартиру заходит чужой мужик и начинает лезть к вашим близким, членам семьи. Что у вас это вызовет? Верно, естественную реакцию. Что важно, бегемоты не оценивают оппонента по размеру, как медведи, например. Они не настолько дурные. Они не трогают буйволов тех же. Они в целом никого особо не трогают. Единственное, что способно подтолкнуть их к агрессии — появление другого самца или человека. Человек — потенциальная опасность. Животных дурных не бывает, бывают дурные люди. Иначе как объяснить желание некоторых познакомиться с этими голиафами поближе? Звери достаточно умные», — заключил эксперт.

Навешивание ярлыков

Своеобразный нрав бегемотов — не повод для их истребления. Равно как и результат охоты не оправдывает преступлений браконьеров. Человеческая жадность привела к тому, что гиппопотамы оказались близки к вымиранию и, что самое страшное, рискуют запомниться людям как «опасный свирепый зверь».

Если бы человек был внимательнее к окружающей среде, бегемоты скорее стали бы известны, как достаточно спокойные животные, мирно плавающие большую часть дня и лишь ночью выходящие на пастбище за едой. Однако их образ складывается исключительно из рассказов жестоких охотников.