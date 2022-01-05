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Токаев: «террористические банды» берут под контроль объекты инфраструктуры в Казахстане

Политика
Токаев: «террористические банды» берут под контроль объекты инфраструктуры в Казахстане
wikipedia.org  /  United States Mission Geneva / CC BY 2.0

Нур-Султан, 5 января. «Террористические банды» берут под контроль крупные инфраструктурные объекты в Казахстане, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уточнил, что «террористами» захвачен аэропорт Алма-Аты и пять самолетов в воздушной гавани.

Ранее, на фоне протестов в стране, Токаев выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд важных заявлений. Президент анонсировал продолжение политических реформ, пообещал «действовать жестко» и оставаться в столице, а также осудил «толпы бандитствующих элементов», которые «издеваются над военнослужащими».

Кроме того, Токаев сообщил о своем вступлении в должность председателя Совета безопасности. Ранее эту должность пожизненно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Казахстан протесты беспорядки токаев
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