Токаев: «террористические банды» берут под контроль объекты инфраструктуры в Казахстане

Нур-Султан, 5 января. «Террористические банды» берут под контроль крупные инфраструктурные объекты в Казахстане, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уточнил, что «террористами» захвачен аэропорт Алма-Аты и пять самолетов в воздушной гавани.

Ранее, на фоне протестов в стране, Токаев выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд важных заявлений. Президент анонсировал продолжение политических реформ, пообещал «действовать жестко» и оставаться в столице, а также осудил «толпы бандитствующих элементов», которые «издеваются над военнослужащими».

Кроме того, Токаев сообщил о своем вступлении в должность председателя Совета безопасности. Ранее эту должность пожизненно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.