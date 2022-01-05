Токаев пообещал сделать все для защиты интересов граждан Казахстана

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сделает все для защиты интересов граждан страны.

Ранее глава государства заявил, что обращение к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) является уместным и своевременным. Токаев поделился этим сообщением во время массовых беспорядков на территории Казахстана.

Бывший космонавт и генерал-майор Военно-воздушных сил Казахстана Токтар Аубакиров недавно предложил всем членам ОДКБ ввести войска на территории страны. В состав Организации входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. По его словам именно все эти страны должны ввести войска, а не одно государство.