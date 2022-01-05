Видео из захваченного протестующими аэропорта в Алма-Ате появилось в Сети

Алма-Ата, 5 января. Аэропорт города Алма-Ата захвачен протестующими. Местные СМИ опубликовали в Сети видео с места происшествия.

Протесты начались в Республике Казахстан три дня назад. Жители недовольны резким ростом стоимости сжиженного газа. Правительство уже ушло в отставку. По всей стране демонстранты захватывают городские администрации, поджигают транспортные средства и здания, происходят массовые столкновения с полицией.

Ранее стало известно о возгорании здания филиала государственного телеканала «Казахстан» в Алма-Ате.