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Глава Казахстана Токаев назвал своевременным обращение в ОДКБ

  /   Обновлено: 05 января 2022 21:51
Политика
Глава Казахстана Токаев назвал своевременным обращение в ОДКБ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал уместным и своевременным обращение к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на фоне массовых протестов в стране. Он заявил, что попросил глав государств Организации Договора о коллективной безопасности оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

Экс-космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров ранее призвал всех членов ОДКБ, в составе которой Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, ввести войска в республику. Токтар отметил, что это должны сделать именно все участники организации, а не одна страна.

МИД Киргизии объявил о готовности помочь Казахстану. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахстанский народ не уничтожать страну. Он подчеркнул, что жителям его республики на собственном опыте известно, что такое война и митинги. Ситуация в Казахстане обострилась после повышения цен на топливо для автомобилей в два раза.

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Казахстан одкб токаев
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