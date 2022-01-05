Погромы в Алма-Ате попали на видео

Алма-Ата, 5 января. Кадры с места беспорядков в Алма-Ате появились в Сети. Видео делится радио Sputnik Казахстан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы, протестуя против цены на газ, которая с нового года увеличилась с 60 до 120 тенге. Через несколько дней массовые беспорядки захватили и другие города. На фоне этого президент Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство и объявить в некоторых регионах режим ЧС.

Ранее стало известно, что участники массовых беспорядков установили контроль над зданием управления Комитета национальной безопасности Казахстана. По словам очевидцев, несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили.