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Погромы в Алма-Ате попали на видео

  /   Обновлено: 05 января 2022 21:55
Политика
Погромы в Алма-Ате попали на видео
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Алма-Ата, 5 января. Кадры с места беспорядков в Алма-Ате появились в Сети. Видео делится радио Sputnik Казахстан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы, протестуя против цены на газ, которая с нового года увеличилась с 60 до 120 тенге. Через несколько дней массовые беспорядки захватили и другие города. На фоне этого президент Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство и объявить в некоторых регионах режим ЧС.

Ранее стало известно, что участники массовых беспорядков установили контроль над зданием управления Комитета национальной безопасности Казахстана. По словам очевидцев, несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили.

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