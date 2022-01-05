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В Калифорнии ввели штрафы за чрезмерное потребление воды

Весь мир
В Калифорнии ввели штрафы за чрезмерное потребление воды
Global Look Press  /  Stefan Auth / http://imagebroker.com/#/search/

Сакраменто, 5 января. Правительство Калифорнии ввело на территории штата ряд ограничений, связанных с экономией воды. Об этом со ссылкой на офис губернатора сообщает агентство Associated Press.

По сообщению, 4 января Государственное управление по контролю за водными ресурсами ввело в действие ряд новых правил, которые направлены на ограничение потребления воды. Принятые меры обусловлены тем, что Калифорния переживает очередную засуху, а ранее предпринятые усилия по добровольному ограничению использования воды не привели к существенному эффекту.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в конце месяца, запрещают поливать газоны в течение 48 часов после дождя. Также граждане будут обязаны не допускать попадания воды из разбрызгивателей на тротуар. Кроме того, под запрет попали мытье автомобилей из шлангов без запорных форсунок, использование питьевой воды для мытья подъездных путей, тротуаров, зданий и внутренних двориков, а также для уборки улиц или для заполнения декоративных фонтанов или озер. Нарушителям предписания грозит штраф в размере 500 долларов.

«Экономия воды и сокращение водных отходов являются важнейшими и необходимыми привычками для всех, поскольку мы приспосабливаемся к этим неопределенностям и повышаем устойчивость к изменению климата. Принятие чрезвычайных правил имеет смысл», — заявил заместитель директора водного совета штата Эрик Оппенгеймер.

Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха
pixabay.com /

В 2021 году большая часть Запада США была затронута засухой. Уровень воды в реке Колорадо и на знаменитой плотине Гувера упал до рекордно низких значений. На этом фоне власти целого ряда населенных пунктов распорядились ввести режим экономии воды. Денвер и Лас-Вегас установили правила полива газонов. В Лас-Вегасе также были введены ограничения на посадку травы перед домами.

Правила экономии, которые, как ожидается, будут введены в Калифорнии, являются самыми строгими из мер, которые были приняты властями для уменьшения водозабора. Губернатор Гэвин Ньюсом призвал жителей штата сократить потребление воды на 15% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время в Калифорнии запущен веб-сайт, где люди могут сообщать о лицах, которые нарушают правила экономии. Эти сообщения направляются в соответствующее местное водное агентство.

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