В Калифорнии ввели штрафы за чрезмерное потребление воды

Сакраменто, 5 января. Правительство Калифорнии ввело на территории штата ряд ограничений, связанных с экономией воды. Об этом со ссылкой на офис губернатора сообщает агентство Associated Press.

По сообщению, 4 января Государственное управление по контролю за водными ресурсами ввело в действие ряд новых правил, которые направлены на ограничение потребления воды. Принятые меры обусловлены тем, что Калифорния переживает очередную засуху, а ранее предпринятые усилия по добровольному ограничению использования воды не привели к существенному эффекту.

