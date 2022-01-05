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Фигуристка Медведева рассказала об отношениях с Милохиным вне проекта «Ледниковый период»

Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева рассказала об отношениях с Милохиным вне проекта «Ледниковый период»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 5 января. Пользователи Сети активно обсуждают возможность романтических отношений между чемпионкой по фигурному катанию Евгенией Медведевой и TikTok-блогером Даней Милохиным. Спортсменка опровергла надежды фанатов.

Несмотря на то, что напарники по проекту «Ледниковый период» действительно проводят много времени вместе — посещают различные светские мероприятия, ходят на дни рождения, путешествуют, все это происходит по-дружески. В этом призналась Евгения Медведева, когда стала гостем у ведущих подкаста «Шляпа».

«Нам по 20 лет, нет повода для этого, — заявила спортсменка. — Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали. Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие», — заявила спортсменка.

По словам Медведевой, она прекрасно ладит с музыкантом. Тем не менее был момент, когда Милохин сильно разозлил свою напарницу — сорвал тренировку и отправился отдыхать. Медведева посчитала, что в какие-то моменты действительно лучшего всего сказать «пока» и не тратить ничье время.

Пара запомнилась яркими выступлениями. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой в рамках шоу «Ледниковый период», отметив, что такие нежные чувства можно назвать «фишкой сезона»

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигуристка Медведева рассказала об отношениях с Милохиным вне проекта «Ледниковый период»
ледниковый период медведева фигурное катание Милохин
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