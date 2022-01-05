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Опубликован полноценный эпизод из экранизации Uncharted с Томом Холландом

Общество
Опубликован полноценный эпизод из экранизации Uncharted с Томом Холландом
кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»

Лос-Анджелес, 5 января. Студия Sony показала фрагмент боевика «Uncharted: На карте не значится». Двухминутный эпизод продемонстрировал полную версию сцены сражения главного героя на борту самолета.

Долгожданная экранизация игры Uncharted от Рубена Фляйшера доберется до кинотеатров уже 10 февраля. Перед премьерой студия Sony решила подогреть интерес зрителей и показала полноценный фрагмент знаменитой сцены в самолете, где Нейтану Дрейку предстоит непростое сражение. Ролик появился на YouTube-канале компании.

Главную роль исполнил Том Холланд («Человек-Паук»). В фильме также снялись Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Картина стала адаптацией игры об искателе сокровищ, который пытается выяснить обстоятельства исчезновения своего брата.

На фоне предстоящей премьеры Sony решила отказаться от январского релиза триллера «Морбиус» с Джаредом Лето. Картина выйдет на экраны в апреле.

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sony холланд анчартед
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