Восемь полицейских стали жертвами протестов в Казахстане

Нур-Султан, 5 января. Восемь сотрудников правоохранительных органов скончались во время беспорядков на территории Казахстана.

Помимо восьми жертв демонстраций, еще 317 правоохранителей получили различные ранения. Протестующим ранее удалось захватить президентскую резиденцию в Алма-Ате. Также демонстранты ворвались в мэрию города и подожгли ее.

Массовые акции протеста длятся вторые сутки. Причиной для их проведения стало подорожание сжиженного нефтяного газа в два раза. Протестующим также удалось захватить здание управления Комитета нацбезопасности в Алма-Ате.