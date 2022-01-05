Павел Прилучный высказался в защиту нецензурной лексики в кино

Москва, 5 января. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный уверен, что использование нецензурной лексики в кино и сериалах добавляет историям реалистичности и помогает выражать эмоции.

Прилучный признался, что доволен развитием стриминг-сервисов в стране. По мнению актера, интернет-платформы позволяют кинематографистам создавать более свободные проекты, трансляция которых невозможна на ТВ. Так, современные сериалы и фильмы для онлайн-кинотеатров могут содержать нецензурную лексику. Прилучный отметил, что испытал ее влияние на себе во время съемок сериала «В клетке».

«Он жесткий, там есть мат. Я считаю, что иногда нецензурная брань необходима для самовыражения героя. В глубинке же не говорят: «Какой вы нехороший человек!» — поделился артист в беседе с изданием Hello!

Прилучный отметил, что именно в таких выражениях он чувствует правду. Эта же система распространяется на постельные сцены в кино.

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