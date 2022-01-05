Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:35
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Павел Прилучный высказался в защиту нецензурной лексики в кино

  /   Обновлено: 05 января 2022 21:18
Шоу-бизнес
Павел Прилучный высказался в защиту нецензурной лексики в кино
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 5 января. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный уверен, что использование нецензурной лексики в кино и сериалах добавляет историям реалистичности и помогает выражать эмоции.

Прилучный признался, что доволен развитием стриминг-сервисов в стране. По мнению актера, интернет-платформы позволяют кинематографистам создавать более свободные проекты, трансляция которых невозможна на ТВ. Так, современные сериалы и фильмы для онлайн-кинотеатров могут содержать нецензурную лексику. Прилучный отметил, что испытал ее влияние на себе во время съемок сериала «В клетке».

«Он жесткий, там есть мат. Я считаю, что иногда нецензурная брань необходима для самовыражения героя. В глубинке же не говорят: «Какой вы нехороший человек!» — поделился артист в беседе с изданием Hello!

Прилучный отметил, что именно в таких выражениях он чувствует правду. Эта же система распространяется на постельные сцены в кино.

Российские звезды Стася Милославская и Маргарита Левиева также присоединились к новому проекту Netflix. Актрисы сыграли в боевике «С холода» о русской шпионке.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Павел Прилучный высказался в защиту нецензурной лексики в кино
актер прилучный стриминг-сервис
Комментировать