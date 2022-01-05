Евгения Медведева призналась, что ее преследовал маньяк

Москва, 5 января. Фигуристка, звезда проекта «Ледниковый период» Евгения Медведева стала гостем у ведущих подкаста «Шляпа» и рассказала о безумном фанате, который преследовал ее на протяжении нескольких лет.

Медведева вспомнила, как перед Олимпийскими играми 2018 года ее преследовал человек. Он не только написывал чемпионке в социальных сетях, но и приезжал к дому, требовал пустить его в подъезд.

«Перед Олимпиадой 2018 года был человек, который мне написывал в соцсетях. Писал, что приехал к моему дому. Писал, что сейчас зайдет в подъезд и сольется со мной частичками», — рассказала о поклоннике Медведева.

Кроме того, когда фигуристке исполнилось 18 лет, преследователь явился на каток и заявил, что ему нужно получить полное опекунство над Медведевой. Он требовал знать все — расписание спортсменки, ее новый адрес проживания. По словам чемпионки, «стоял с пеной у рта» и пугал не только ее саму, но и ее семью.

Так, Евгения Медведева призналась, что заметила, как с возрастом развивается инстинкт самосохранения. Если в детстве человек бесстрашный, то по мере взросления растет и беспокойство за свою жизнь. Именно поэтому становится сложнее выполнять технически сложные элементы на льду.