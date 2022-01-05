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Появилось видео с места массового ДТП под Тулой

Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП под Тулой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тула, 5 января. Появилось видео с места массового ДТП в Тульской области, из-за которого на трассе образовались пробки. Запись прислал корреспондент ФАН.

Массовое ДТП с участием почти 120 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» под Тулой. По предварительным данным, столкновения машин происходили в течение 30 минут. На трассе из-за непрекращающегося снега наблюдаются крупные заторы.

В результате ДТП около 35 автомобилей получили механические повреждения. По последним данным, пострадали 11 человек, включая двоих детей. На трассе скопилось около 200 транспортных средств, пробка продолжает расти. По факту случившегося полицейские организовали проверку.

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дтп тульская область массовое дтп
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