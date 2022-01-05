Гузеева назвала Шуру великим трагическим певцом

Москва, 5 января. Телеведущая Лариса Гузеева порадовалась за победу певца Шуры в музыкальном проекте «Суперстар! Возвращение» на НТВ и обратилась к нему с проникновенной речью.

Очередной всплеск популярности Шуры пришел к нему после участия в телевизионном конкурсе. Певец показал себя с профессиональной стороны, примерив необычные образы. Гузеева не могла не заметить значительные преображения исполнителя, фанаткой которого она является уже долгие годы.

«Я за творческих людей порвусь на кусочки. Я считаю, что ты великий трагический певец, у нас таких нет! <...> Я в тебе вдруг это увидела: ты грустный, трагический клоун. Когда я смотрела шоу, плакала. Я не знаю, что со мной произошло. Ты приобрел такой опыт за эти годы. То, что тебя жизнь так покидала, покромсала и побила, и то, что ты это копил и запоминал, а теперь нам выдаешь, спасибо! Не у всех наступает Ренессанс!» — обратилась Гузеева к вокалисту в студии шоу «Давай поженимся!».

Ранее исполнитель хита «Ты не верь слезам» признался, что близкие заставляли его лечиться от алкогольной зависимости. По словам певца, из-за этого он даже хотел подавать на них в суд.