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Крис Эванс исполнит роль Джина Келли в фильме по собственной идее

  /   Обновлено: 05 января 2022 21:15
Общество
Крис Эванс исполнит роль Джина Келли в фильме по собственной идее
Кадр из фильма «Мстители»

Лос-Анджелес, 5 января. Звезда «Мстителей» Крис Эванс готовится примерить на себя образ актера 1950-х Джина Келли, который прославился благодаря роли в мюзикле «Поющие под дождем». Студия проекта неизвестна.

Фильм все еще не анонсирован официально: неизвестны не только режиссер, но и компания, которая возьмется за производство. Картина также не получила рабочего названия. Проект основан на оригинальной идее Криса Эванса, передает портал Deadline.

История расскажет о 12-летнем мальчике, который работает на студии MGM и постепенно заводит воображаемую дружбу со звездой Голливудских мюзиклов Джином Келли. Роль актера исполнит сам Крис Эванс.

Летом поклонники также услышат Эванса в роли космонавта Базза Лайтера в полнометражном спин-оффе «Истории игрушек». Премьера фильма запланирована на 16 июня.

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Крис Эванс кино джин келли
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