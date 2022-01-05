Крис Эванс исполнит роль Джина Келли в фильме по собственной идее

Лос-Анджелес, 5 января. Звезда «Мстителей» Крис Эванс готовится примерить на себя образ актера 1950-х Джина Келли, который прославился благодаря роли в мюзикле «Поющие под дождем». Студия проекта неизвестна.

Фильм все еще не анонсирован официально: неизвестны не только режиссер, но и компания, которая возьмется за производство. Картина также не получила рабочего названия. Проект основан на оригинальной идее Криса Эванса, передает портал Deadline.

История расскажет о 12-летнем мальчике, который работает на студии MGM и постепенно заводит воображаемую дружбу со звездой Голливудских мюзиклов Джином Келли. Роль актера исполнит сам Крис Эванс.

Летом поклонники также услышат Эванса в роли космонавта Базза Лайтера в полнометражном спин-оффе «Истории игрушек». Премьера фильма запланирована на 16 июня.