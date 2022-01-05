Алексей Ягудин признался, что потерял спортивную форму

Москва, 5 января. Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о своих эмоциях после участия в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Снежная королева». Спортсмен выступил в роли Сказочника.

Фигурист отметил, что ему непросто дается участие в шоу — спортсмен откатал уже три новогодних спектакля. Несмотря на то, что, по словам Ягудина, «все идет по расписанию», у него не так много сил, как было раньше.

«Силы как-то быстро покидают дедушку», — признался спортсмен в Instagram.

Ягудин завоевал олимпийское золото в 2002 году. До этого четыре раза становился чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, дважды побеждал в финалах Гран-при. По окончании спортивной карьеры стал активно принимать участие в ледовых шоу, а также вести проект «Ледниковый период» на Первом канале.

Алексей Ягудин всегда поддерживает не только конкурсантов ледового шоу, но и своих спортивных коллег и друзей. Так, чемпион очень эмоционально отреагировал на новость об избиении его товарища, звезды проекта «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева.