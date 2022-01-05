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Адвокат пояснил, что делать пассажирам, чьи рейсы из Казахстана были отменены
Общество
Адвокат пояснил, что делать пассажирам, чьи рейсы из Казахстана были отменены
pixabay.com  / 

Несколько часов назад протестующие в Казахстане захватили крупнейший аэропорт страны. Сразу после этого ряд авиакомпаний заявили, что отменяют рейсы в Казахстан и из него из-за введенного на всей территории государства чрезвычайного положения. О том, как быть пассажирам, ФАН узнал у адвоката и общественного деятеля Яниса Юкши.

По его словам, договор перевозки между пассажиром и авиакомпанией должен быть выполнен в любом случае, однако ситуация точно попадает в разряд форс-мажорных обстоятельств.

«Что такое форс-мажорные обстоятельства? Это обстоятельства непреодолимой силы. Вот невозможно полететь: компания готова, она предоставила транспортные судна, но это оказалось невозможным по независящим от нее причинам. Вины компании нет, и в этом случае действуют правила не общие, а следующие: исполнение договора перевозки переносится на время, когда эти обстоятельства прекратятся. Например, аэропорт заработал, и в этом случае подобная перевозка должна быть осуществлена», — поясняет адвокат.

Адвокат пояснил, что делать пассажирам, чьи рейсы из Казахстана были отменены
Global Look Press / Sebastian Gollnow / dpa

Возврат денежных средств за авиабилеты, которые не были использованы, — полностью решение компании. Перевозчик с хорошей репутацией, не желающий по ней бить, пойдет навстречу своим клиентам и предоставит возврат средств любому, кто потребует того в письменном виде.

«Думаю, что это на усмотрение компании, потому что компания может сказать, что договор перевозки может быть полностью осуществлен, но через некоторое время. Надеюсь, тем лицам, которые потребуют денежные средства в письменном виде, компания эти средства предоставит вместо договора перевозки в связи со сложившими условиями. Здесь разные могут быть варианты, пока сложно загадывать. Но форс-мажорные обстоятельства в данном случае очевидно для компании действуют», — заключил Янис Юкша.

Тем временем, напряжение в Казахстане продолжает нарастать. ФАН ведет свою хронологию происходящих событий в реальном времени.

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Все новости / Общество / Адвокат пояснил, что делать пассажирам, чьи рейсы из Казахстана были отменены
казахстан аэропорт авиарейсы билеты юкша
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