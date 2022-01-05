Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:35
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дина Аверина посочувствовала проигравшей чемпионат России Туктамышевой

  /   Обновлено: 05 января 2022 21:10
Спорт
Дина Аверина посочувствовала проигравшей чемпионат России Туктамышевой
instagram.com  /  @liza_tuktik

Москва, 5 января. Дина Аверина, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, поделилась мнением о результатах чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Победу в российском первенстве с колоссальным отрывом одержала Камила Валиева, серебро забрала Александра Трусова, бронзу — Анна Щербакова. Весь пьедестал заняли воспитанницы тренерского штаба Этери Тутберидзе. Еще одна из фавориток публики — Елизавета Туктамышева — в рамках чемпионата заняла лишь седьмое место.

«Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю», — высказалась Дина Аверина в интервью РИА Новости.

Ранее чемпион и основатель школы фигурного катания Евгений Плющенко предложил утроить дополнительное соревнование для женщин-фигуристок, поездка которых на Олимпиаду находится под вопросом. Хореограф и постановщик Илья Авербух со своим коллегой не согласился.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дина Аверина посочувствовала проигравшей чемпионат России Туктамышевой
олимпиада фигурное катание туктамышева сестры аверины
Комментировать