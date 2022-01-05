Дина Аверина посочувствовала проигравшей чемпионат России Туктамышевой

Москва, 5 января. Дина Аверина, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, поделилась мнением о результатах чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Победу в российском первенстве с колоссальным отрывом одержала Камила Валиева, серебро забрала Александра Трусова, бронзу — Анна Щербакова. Весь пьедестал заняли воспитанницы тренерского штаба Этери Тутберидзе. Еще одна из фавориток публики — Елизавета Туктамышева — в рамках чемпионата заняла лишь седьмое место.

«Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю», — высказалась Дина Аверина в интервью РИА Новости.

Ранее чемпион и основатель школы фигурного катания Евгений Плющенко предложил утроить дополнительное соревнование для женщин-фигуристок, поездка которых на Олимпиаду находится под вопросом. Хореограф и постановщик Илья Авербух со своим коллегой не согласился.