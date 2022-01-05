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Тарасов заподозрил у себя коронавирус после двухдневного недомогания

Шоу-бизнес
Тарасов заподозрил у себя коронавирус после двухдневного недомогания
Prt Scr youtube.com  /  ФК Велес

Москва, 5 января. Экс-полузащитник клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поделился подробностями своего самочувствия. Спортсмен признался, что так и не понял, что стало причиной недомогания.

Дмитрий Тарасов встревожил поклонников новостями о неожиданной госпитализации. Спортсмену потребовались капельницы из-за двухдневного ухудшения самочувствия. Однако вскоре он вернулся домой и уже пошел на поправку. Тарасов связался с фанатами в Instagram и признался, что не знает, что подорвало его здоровье.

«Доброе утро! Спасибо всем, кто вчера написал. Все тесты отрицательные. У меня два дня было какое-то недомогание. Ничего не хотелось. Слабость какая-то. Все тесты отрицательные», — отметил футболист.

Тарасов заподозрил у себя коронавирус после двухдневного недомогания
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Как оказалось, спортсмен даже заподозрил у себя COVID-19, но тесты не подтвердили его опасения. Тарасов также признался, что задумался о путешествии на курорт. По его словам, сейчас все отправляются в отпуск. Поэтому он решил спросить у супруги Анастасии Костенко, не хочет ли она сменить обстановку.

Проблемы Тарасова со здоровьем произошли вскоре после появления слухов о его измене жене. Футболист опубликовал пост с признанием, где рассказал о чувствах к Костенко.

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здоровье тарасов футболист
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