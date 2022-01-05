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Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына

Шоу-бизнес
Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 января. Рэпер Тимати отправился на отдых вместе с сыном Ратмиром от модели Анастасии Решетовой. Звезда иронично отреагировала на совместные фото ребенка с артистом.

Анастасия Решетова рассталась с Тимати почти полтора года назад, но нашла способ сохранить теплые отношения с рэпером ради сына Ратмира. На эти новогодние праздники артист решил отправиться с ребенком в путешествие. Музыкант не сообщил, куда именно направляется, но поделился трогательными кадрами в Instagram.

«Босс решил поменять обстановку (и это я не про себя)», — поделился артист.

Решетова поспешила отреагировать на пост экс-избранника. Модель опубликовала ироничный комментарий.

«Отдай ребенка назад», — заявила экс-возлюбленная Тимати.

Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына
Prt Scr instagram.com / @timatiofficial

Комментарий Решетовой вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков рэпера. Некоторых фолловеров возмутило требование модели. Другие отметили, что звезда едва ли стала бы решать семейные конфликты напоказ и наверняка пошутила.

Тимати провел с сыном несколько дней наступившего года. Артист отправился в путешествие прямо из Дубая, он поделился кадрами со взлетной полосы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына
тимати модель решетова
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