Госдеп США призвал сограждан избегать акций протеста в Казахстане

Вашингтон, 5 января. Американцам не стоит посещать места проведения митингов в Казахстане, заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Недавно в дружественном России государстве возникли акции протестов. Беспорядки вспыхнули на фоне повышения цен на топливо для автомобилей. Госдеп выпустил заявление из-за волнений в Казахстане для соотечественников.

«Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, находясь вблизи любых крупных скоплений людей или протестов», — гласит сообщение.

Ранее американское генконсульство в Алма-Ате отказалось от приема посетителей на фоне митингов в Казахстане. Дипмиссия опубликовала соответствующее обращение.