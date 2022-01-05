Гол российского полузащитника Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

Картахена, 5 января. Мяч Дениса Черышева принес «Валенсии» победу в матче Кубка Испании против «Картахены».

Футболист сборной России Денис Черышев стал автором победного гола в игре 1/16 финала Кубка Испании между «Картахеной» и «Валенсией». Полузащитник забил в компенсированное время и вывел «летучих мышей» в следующую стадию турнира. Кроме того, забитым мячом в составе «Валенсии» отметился хавбек Карлос Солер. Единственный гол «Картахены» забил форвард Альфредо Ортуньо.

Примечательно, что Черышев отметился мячом в официальном матче «Валенсии» впервые с февраля 2020 года. Контракт российского игрока с испанским клубом действует до лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в 3 миллиона евро.