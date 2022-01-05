Японский автоконцерн Honda покинет российский рынок в 2022 году

Москва, 5 января. Автомобильная компания Honda, пришедшая в Россию в 2004 году, распродаст последние экземпляры своих внедорожников и покинет рынок, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз российского офиса автоконцерна.

Поставок новых автомобилей не будет, предприятие продолжит послепродажное обслуживание, а также сохранит продажи мотоциклов, квадроциклов, моторных лодок, газонокосилок и снегоуборочной техники. Проблемы у Honda начались еще в 2015 году после ослабления курса рубля.

При этом эксперты отмечали, что уход Honda с российского рынка был предсказуем, поскольку концерн предлагал слишком ограниченный модельный ряд. Кроме того, японский производитель не решился на режим промсборки, хотя такая стратегия позволила бы сохранить продажи на уровне 12-15 тысяч ежегодно.

Южнокорейская Hyundai Motor Group ранее объявила, что планирует реализовать свыше 4 млн автомобилей в текущем году. Данная планка на 8%, или 320 тысяч машин, больше по сравнению с прошлогодним показателем. В то же время компания продолжит осуществлять переход к электрификации авто.