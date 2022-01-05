Белый дом отказался попунктно отвечать на предложения России по безопасности

Вашингтон, 5 января. Соединенные Штаты считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности, но не готовы отвечать на предложения попунктно. Об этом сообщили в Белом доме.

В Вашингтоне считают, что многие из озвученных пунктов якобы не заслуживают развернутого ответа.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут дать исчерпывающий и ясный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кремль не устроит попытка США «заболтать» переговоры, так как российская сторона отлично знает цену устным обещаниям американцев. Москва нуждается только в долгосрочных и юридически обязывающих гарантиях. При этом Вашингтон умудряется нарушать даже их, констатировал Путин.