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МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме

Весь мир
МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 5 января. Министр внутренних дел Тауфик Шараф ад-Дин заявил, что заместитель главы партии «Ан-Нахда», являющейся крылом запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1, Нуреддин Бхири арестован в связи с «серьезными подозрениями в терроризме».

Руководитель МВД в ходе пресс-конференции рассказал о причинах задержания и дальнейшего помещения оппозиционера под домашний арест. Он опроверг информацию о политическом преследовании сторонника умеренных исламистов.

«Речь идет о незаконном предоставлении свидетельств о гражданстве, удостоверений личности и загранпаспортов», — сообщил Тауфик Шараф ад-Дин.

Он отказался раскрывать информацию о людях, которым «помог» Бхири. Однако отметил, что в списке лиц присутствует сирийская девушка. Решение об аресте политика вызвано опасениями в связи с активностью экстремистов. По словам чиновника, террористические операции могут повлиять на целостность североафриканской страны.

Нуреддин Бхири, ранее занимавший пост министра юстиции, задержан в пятницу, 31 декабря. Спустя два дня его доставили в больницу города Бизерта. Критическое состояние вызвано отказом от еды и лекарств.

В минувшем месяце  «Ан-Нахда» обратилась к другим тунисским партиям с призывом к всеобъемлющему национальному диалогу для формирования единого фронта. Движение предлагает сплотить усилия и выработать общий план действий в борьбе против решений президента Каиса Саида.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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тунис ан-нахда
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