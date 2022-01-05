Елизавета II оценила костюм скопировавшей ее образ девочки на Хэллоуин

Лондон, 5 января. Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на письмо с фотографией девочки, которую нарядили в образ британского монарха на праздник Хэллоуин.

Родители маленькой Джалейн Сазерленд отправили снимок своей дочери в Букингемский дворец. Они решили похвастаться образом ребенка и были очень удивлены, когда получили ответное письмо от фрейлины Елизаветы Мэри Моррисон под Новый год.

«Королева хочет, чтобы я поблагодарила вас за ваше письмо и за фотографию, которую вы приложили. Королева была рада увидеть фотографию вашей дочери Джалейн в ее великолепном наряде. Ее Величество надеется, что у вас будет счастливое Рождество, и я прилагаю небольшую информацию о королевских домашних животных, которые могут понравиться Джалейн», — цитирует ответ издание Today.

Prt Scr facebook.com / Katelyn Jalayne Sutherland

На фотографиях, которые семья опубликовала в Facebook, можно увидеть, что на девочке надеты голубое пальто, белый парик, шляпка и жемчужная брошь, как у королевы. В кадр также попали корги, такие же, как у Елизаветы II.

Ранее монарх заявила, что во время ее правления разводов не будет. Внуки монарха — принцы Уильям и Гарри — знают о ее категоричной позиции.