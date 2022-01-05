Власти Канады заплатят более 30 млрд долларов компенсации индейским народам

Оттава, 5 января. Правительство Канады объявило о выплате компенсаций представителям коренных народов, которые в детском возрасте были изъяты из семей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованной информации, правительство Джастина Трюдо подписало два соглашения, общая сумма которых составит 40 млрд канадских долларов (около 31,5 млрд долларов США). Половина из этой суммы пойдет на денежные компенсации для сотен тысяч представителей коренных народов, которые прошли через учреждения системы социального обеспечения детей. Вторая часть выделенных средств в течение следующих пяти лет будет направлена на реорганизацию системы социального обеспечения, которая оказалась неспособна обеспечить детей необходимыми услугами.

Canada Pledges $31.5 Billion to Settle Fight Over Indigenous Child Welfare System https://t.co/ukzVHk8est — Oldiegoldie (@miamicanes1) January 5, 2022

Соглашения были заключены почти через 15 лет после того, как представители коренных народов обратились в суд, обвинив власти страны в нарушении прав человека. Канадский трибунал по правам человека неоднократно признавал, что службы по делам детей и семьи дискриминировали детей коренных народов, отчасти из-за недостаточного финансирования резерваций, поэтому детей изымали из их семей и отправляли в детские дома, где, по мнению властей, имелись необходимые условия для их воспитания.

Несмотря на то, что Канада на государственном уровне признала, что политика, проводимая в отношении индейцев, была дискриминационной, правительство неоднократно оспаривало судебные постановления о выплате компенсаций и финансировании реформы системы социального обеспечения.

Подписанное соглашение включает в себя помощь в размере 2500 канадских долларов на одного ребенка и предоставление поддержки детям, находящимся на попечении приемных семей, в возрасте старше 18 лет. Директор Общества по уходу за детьми и семьей первых наций Синди Блэксток сообщила, что финансирование выплат должно начаться уже в апреле.

The government of Canada has reached a $40 billion settlement to compensate First Nations children and their families harmed by the child welfare system. @cblackst tells us her reaction and what needs to happen next. pic.twitter.com/y1mYZJLGdT — CTV Your Morning (@YourMorning) January 5, 2022

Адвокат Дэвид Стернс, представляющий интересы пострадавших детей и семей коренных народов, заявил, что это будет крупнейшее коллективное урегулирование судебного иска в истории Канады.

Министр по делам коренных народов Патти Хайду пообещала положить конец дискриминации в отношении детей коренных народов, многие из которых находятся в приемных семьях по всей стране.

«Действия правительства нанесли ущерб детям, семьям и общинам коренных народов. Дискриминация причинила ущерб многим поколениям. Эти потери необратимы. Но я верю, что исцеление возможно», — заявила она в ходе пресс-конференции.

PrScr Twitter / @NahanniFontaine

Дети коренных народов составляют большинство среди всех детей, которые были изъяты из семей и помещены приемные семьи или специализированные учреждения. Тысячи несовершеннолетних индейцев стали жертвами правительственной политики. В мае 2021 года останки более 200 детей были обнаружены на территории бывшего интерната в городе Камлупс. Министр по взаимоотношениям с коренными народами отметила, что такие школы-интернаты были частью «позорной колониальной политики», и пообещала, что правительство «увековечит память погибших невинных душ».