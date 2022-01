Власти Канады заплатят более 30 млрд долларов компенсации индейским народам

Оттава, 5 января. Правительство Канады объявило о выплате компенсаций представителям коренных народов, которые в детском возрасте были изъяты из семей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованной информации, правительство Джастина Трюдо подписало два соглашения, общая сумма которых составит 40 млрд канадских долларов (около 31,5 млрд долларов США). Половина из этой суммы пойдет на денежные компенсации для сотен тысяч представителей коренных народов, которые прошли через учреждения системы социального обеспечения детей. Вторая часть выделенных средств в течение следующих пяти лет будет направлена на реорганизацию системы социального обеспечения, которая оказалась неспособна обеспечить детей необходимыми услугами.

Соглашения были заключены почти через 15 лет после того, как представители коренных народов обратились в суд, обвинив власти страны в нарушении прав человека. Канадский трибунал по правам человека неоднократно признавал, что службы по делам детей и семьи дискриминировали детей коренных народов, отчасти из-за недостаточного финансирования резерваций, поэтому детей изымали из их семей и отправляли в детские дома, где, по мнению властей, имелись необходимые условия для их воспитания.

Несмотря на то, что Канада на государственном уровне признала, что политика, проводимая в отношении индейцев, была дискриминационной, правительство неоднократно оспаривало судебные постановления о выплате компенсаций и финансировании реформы системы социального обеспечения.

Подписанное соглашение включает в себя помощь в размере 2500 канадских долларов на одного ребенка и предоставление поддержки детям, находящимся на попечении приемных семей, в возрасте старше 18 лет. Директор Общества по уходу за детьми и семьей первых наций Синди Блэксток сообщила, что финансирование выплат должно начаться уже в апреле.

The government of Canada has reached a $40 billion settlement to compensate First Nations children and their families harmed by the child welfare system. @cblackst tells us her reaction and what needs to happen next. pic.twitter.com/y1mYZJLGdT