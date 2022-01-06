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Лента
06 января 10:45
10:45
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«Этот день в истории». Что произошло 6 января, праздники, факты, люди

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Ежедневная передача «Этот день в истории» рассказывает о самых значимых и интересных праздниках, событиях и обычаях, которые произошли в разное время и в разных странах.

Сегодня христиане отмечают один из самых торжественных праздников — Рождественский сочельник. В народе его еще называют «коляды». В этот день принято есть постную пищу — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами идеально подойдут к столу.

6 января 1937 года в СССР прошла вторая всесоюзная перепись населения. Итоги такого масштабного мероприятия показали, что население страны Советов составляет 162 003 225 человек.

В этот день в 1992 году самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость. Соответствующую декларацию принял парламент НКР первого созыва.

В шестой день января свой день рождения отмечают: знаменитый итальянский актер и музыкант Адриано Челентано, российский актер театра и кино, певец Алексей Маклаков и российская супермодель Ирина Шейк.

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