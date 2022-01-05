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Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на рейсы в Казахстан

Общество
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на рейсы в Казахстан
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 января. Российские авиакомпании, обладающие аккредитацией на полеты в Казахстан, приостановили продажу билетов на рейсы, как стало известно корреспонденту ФАН.

Отечественные авиаперевозчики временно прекратили реализовывать билеты на перелеты, запланированные в ближайшие дни. В перспективе приобрести билеты можно пока только на те рейсы, которые должны состояться с 16 января.

Срок действия такой меры пока остается неизвестным. При этом решение принималось исключительно российскими авиакомпаниями, Росавиация на этот счет никаких распоряжений пока не давала.

«Аэрофлот» ранее отменил в Казахстан несколько рейсов. Так, из московских аэропортов вечером не вылетели самолеты, которые должны были отправиться в Нур-Султан и Алма-Ату.

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