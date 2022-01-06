Художник рассказал о плюсах и минусах запрета цветных тату-чернил в ЕС

С января 2022 года в Евросоюзе вступил запрет на использование ряда цветных чернил для татуировок из-за вредных химикатов, которые входят в состав красок. Как новая норма скажется на европейской тату-индустрии?

Европейское химическое агентство по заказу Еврокомиссии составило список из 4 000 потенциально вредных химикатов, которые использовались для основы при изготовлении красок. Многие чернила содержат тяжелые металлы и другие токсичные субстанции, способные вызывать у человека проблемы с кожей, включая аллергические реакции и зуд.

«Я знаю, что некоторые цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, содержат химические соединения, которые могут быть вредным. Считаю справедливым дальнейшую регуляризацию сектора. Но я также думаю, что было бы правильнее просто сообщить покупателю, что некоторые продукты могут быть более вредными, и оставить окончательный выбор за покупателем», — считает татуировщик из Рима Алессандро Капоцци.

По мнению мастера, новый закон сделает рисование на теле более безопасным, так как на смену чернил, содержащих канцерогенные химикаты, быстро придут качественные краски.

«Этот регламент устанавливает, что многие чернила, используемые сегодня для татуировок, особенно цветные, будут практически отменены. Но они будут заменены другими типами чернил. Мы должны рассматривать этот закон не как отмену некоторых чернил, а как лучшую окончательную защиту клиента», — отметил Капоцци.

В целом нововведение будет чувствительным для европейской тату-индустрии, которая и так сильно пострадала из-за пандемии и коронавирусных ограничений. Многие тату-салоны были закрыты, а мастера долгое время сидели без работы.

«Это, несомненно, станет проблемой для художников и нанесет экономический ущерб для многих. Возможно, было бы правильнее стимулировать художников к этому переходу, потому что чернила стоят больших денег и могут нанести большой вред европейским художникам, вынужденным полностью менять набор чернил», — уверен тату-мастер.

Запрет на использование токсичных чернил в странах Евросоюза вступил в силу 4 января.