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Расчеты комплексов С-З00 отразили авиаудар «противника» на учениях в Забайкалье

Армия
Расчеты комплексов С-З00 отразили авиаудар «противника» на учениях в Забайкалье
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Хабаровск, 5 января. Расчеты ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного противника на объекты военной инфраструктуры в ходе учений в Забайкальском крае.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в рамках маневров для расчетов радиолокационных станций был смоделирован полет высокоскоростных целей в зоне ответственности. Военнослужащие ВВО оперативно классифицировали их и взяли на сопровождение.

«Расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника с выполнением учебных (электронных) пусков ракет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что морская авиация Балтийского флота отработала перехват воздушных целей на учениях в Калининградской области. В плановой тренировке были задействованы самолеты Су-27.

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учения с-300 авиаудар
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