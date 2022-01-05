Расчеты комплексов С-З00 отразили авиаудар «противника» на учениях в Забайкалье

Хабаровск, 5 января. Расчеты ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного противника на объекты военной инфраструктуры в ходе учений в Забайкальском крае.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в рамках маневров для расчетов радиолокационных станций был смоделирован полет высокоскоростных целей в зоне ответственности. Военнослужащие ВВО оперативно классифицировали их и взяли на сопровождение.

«Расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника с выполнением учебных (электронных) пусков ракет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что морская авиация Балтийского флота отработала перехват воздушных целей на учениях в Калининградской области. В плановой тренировке были задействованы самолеты Су-27.