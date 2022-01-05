Группа «Земляне» вернулась на сцену с грандиозным музыкальным шоу

Москва, 5 января. Поклонники группы «Земляне» снова услышали легендарные хиты исполнителей. Артисты собрались вместе на сцене новогоднего шоу.

Группа «Земляне» воссоединилась для праздничного концерта «Земляне и друзья». Ностальгическое шоу прошло с участием таких звезд, как Григорий Лепс, Стас Пьеха и певица Валерия. Концерт получил трансляцию на канале НТВ. Зрители остались в восторге от грандиозного шоу.

««Земляне» шикарные, как всегда на высоте! Каждый их концерт для меня праздник, если честно»; «Я крайне доволен посмотренным концертом! В живом исполнении есть уникальная энергетика, и настоящая человеческая личность», — поделились поклонники.

пресс-служба Русской медиагруппы /

Актер Гоша Куценко признался, что воссоединение артистов стало важным событием в мире музыки. Участник группы A’Studio Байгали Серкебаев поддержал кинозвезду и отметил, что «Земляне» были одними из главных рок-музыкантов в стране.

Концерт группы «Земляне» также признали «Возрождением года». Премия Leaders Awards отметила триумф музыкантов.