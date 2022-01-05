Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 21:05
21:04
Происшествия
МВД показало видео допроса фигурантов дела об убийстве пятилетнего ребенка в Костроме
21:03
Шоу-бизнес
Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына
21:00
Политика
Госдеп США призвал сограждан избегать акций протеста в Казахстане
20:59
Спорт
Гол российского полузащитника Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании
20:57
Общество
Японский автоконцерн Honda покинет российский рынок в 2022 году
20:57
Армия
Белый дом отказался попунктно отвечать на предложения России по безопасности
20:56
Весь мир
МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме
20:55
Общество
Виталий Милонов озвучил возможное решение ситуации в Казахстане
20:53
Общество
Елизавета II оценила костюм скопировавшей ее образ девочки на Хэллоуин
20:52
Происшествия
ДТП с погибшим ребенком и пятью пострадавшими произошло в Краснодаре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Группа «Земляне» вернулась на сцену с грандиозным музыкальным шоу

Общество
Группа «Земляне» вернулась на сцену с грандиозным музыкальным шоу
пресс-служба Русской медиагруппы

Москва, 5 января. Поклонники группы «Земляне» снова услышали легендарные хиты исполнителей. Артисты собрались вместе на сцене новогоднего шоу.

Группа «Земляне» воссоединилась для праздничного концерта «Земляне и друзья». Ностальгическое шоу прошло с участием таких звезд, как Григорий Лепс, Стас Пьеха и певица Валерия. Концерт получил трансляцию на канале НТВ. Зрители остались в восторге от грандиозного шоу.

««Земляне» шикарные, как всегда на высоте! Каждый их концерт для меня праздник, если честно»;

«Я крайне доволен посмотренным концертом! В живом исполнении есть уникальная энергетика, и настоящая человеческая личность», — поделились поклонники.

Группа «Земляне» вернулась на сцену с грандиозным музыкальным шоу
пресс-служба Русской медиагруппы /

Актер Гоша Куценко признался, что воссоединение артистов стало важным событием в мире музыки. Участник группы A’Studio Байгали Серкебаев поддержал кинозвезду и отметил, что «Земляне» были одними из главных рок-музыкантов в стране.

Концерт группы «Земляне» также признали «Возрождением года». Премия Leaders Awards отметила триумф музыкантов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Группа «Земляне» вернулась на сцену с грандиозным музыкальным шоу
нтв концерт земляне
Комментировать